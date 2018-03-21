Представлили смартфон Huawei P20 Lite

Производитель предлагает синий, розовый, красный цвет новинки. Устройство на SoC Kirin 659 оснащается ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ. Жидкокристаллический дисплей имеет диагональ на 5,84 дюйма. При этом разрешение достигает 1080x2280 пикселей. В свою очередь оно соответствует соотношению экранных сторон 19:9. В устройстве имеет место дактилоскопический датчик, фронтальная камера разрешением на 16 мегапикселей, сдвоенная основная камера на модулях, обладающих разрешением на 2 и 16 мегапикселей, а также слот microSD.Новое современное устройство осуществляет работу под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo (фирменная оболочка EMUI 8.0). А вот источником питания служит АКБ емкостью на 3000 мАч. Huawei P20 Lite расценивается в 369 евро. Продажи модели должны стартовать до конца месяца.