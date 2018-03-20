Лена Миро обозвала Ксению Собчак кобылой

Не смогла Елена смолчать и после выборов. Девушка написала в своем микроблоге, что обгадившись на выборах, Ксения Собчак обеспечила свой возврат на федеральные каналы.По ее словам правила сделки были просты, нужно было повысить ценник ведущей с «лицом лошади» на корпоративных мероприятиях, ведь ее показывают по телевизору. А пьяные нефтяники готовы платить, дабы их развлекала тамада или «кобыла», которую показывают по телевизору, считает Миро.Стоит отметить, что с мнением известного блогера большинство пользователей Сети не согласилось.