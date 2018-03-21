Биологи нашли причину раннего старения у детей

Проблема данного синдрома заключается в том, что из-за раннего старения люди доживают лишь до подросткового возраста. Специалистам удалось выяснить, что причиной развития этой болезни кроется в результате сбоя в гене LMNA.Ядро - это самая важная составляющая, так как в нем хранится ДНК, и неправильная репликация может привести к разному роду мутациям. Специалистам удалось найти еще один механизм, благодаря которому ДНК выходит за пределы ядра. Некоторые молекулы попадают в цитоплазму вследствие чего организм не воспринимает их как часть своего организма. В результате этого, иммунная система начинает бороться с собственной молекулой. Из-за этого деление клеток становится медленнее.Ученые уверены, что этот процесс можно предотвратить благодаря использованию витамина D. Так как именно этот витамин наладит работу иммунной системы, и клетки смогут восстановиться.