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Биологи нашли причину раннего старения у детей

Специалисты из университета Сент-Луиса провели исследования и узнали настоящую причину раннего старения у детей, явления, которое называют синдромом Хатчинсона-Гилфорда. Ученые выяснили, что все дело в "репликационном стрессе".

Проблема данного синдрома заключается в том, что из-за раннего старения люди доживают лишь до подросткового возраста. Специалистам удалось выяснить, что причиной развития этой болезни кроется в результате сбоя в гене LMNA.
Биологи нашли причину раннего старения у детей

Ядро - это самая важная составляющая, так как в нем хранится ДНК, и неправильная репликация может привести к разному роду мутациям. Специалистам удалось найти еще один механизм, благодаря которому ДНК выходит за пределы ядра. Некоторые молекулы попадают в цитоплазму вследствие чего организм не воспринимает их как часть своего организма. В результате этого, иммунная система начинает бороться с собственной молекулой. Из-за этого деление клеток становится медленнее.

Ученые уверены, что этот процесс можно предотвратить благодаря использованию витамина D. Так как именно этот витамин наладит работу иммунной системы, и клетки смогут восстановиться.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:00
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