АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой

Наталья Водянова опять в центре внимания многочисленных фанатов, которые обсуждают недавний снимок, обнародованный россиянкой в рамках Instagram. По мнению поклонников, многодетная мама не может выглядеть настолько сногсшибательно.

Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой

Многочисленные фанаты Натальи Водяновой осыпали отечественную модель комплиментами, после публикации нового фото в её микроблоге Instagram. На обнародованной публикации Натальи, она позирует на фоне переливающегося парижского неба. Девушка, облачённая в бежевое платье, вызвала полнейший восторг у многочисленных её фолловеров. Они не могут поверить, что Водянова является матерью пятерых детей.

Поклонники знаменитости стали интересоваться секретами её красивой внешности. Также подписчики спрашивали детали ежедневного питания модели, и пытались узнать упражнения, которые необходимо делать для поддержания настолько сногсшибательной фигуры. Данное фото за сутки собрало более 40 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за
Очевидец снял на видео битву НЛО над аномальной
Археологи выяснили, что древние майя торговали
Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне
Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов
Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению
Дешевые сорта чая и его неправильное употребление
Отказ от мяса может принести пользу для организма
Физики исправили точность измерения максимального
Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос
Фанаты заявили, что Анастасия Волочкова
Анджелина Джоли отказалась сводить татуировки,
Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой
Прирост активов «Россельхозбанка» по состоянию на
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку
В Уэльсе разбился самолет британских королевских
Группа “Пикник” перенесла концерны в
Физики исследовали возможности сверхпроводника на
Роман Полянский призвал отказаться от
Просмотреть все новости