Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой

Многочисленные фанаты Натальи Водяновой осыпали отечественную модель комплиментами, после публикации нового фото в её микроблоге Instagram. На обнародованной публикации Натальи, она позирует на фоне переливающегося парижского неба. Девушка, облачённая в бежевое платье, вызвала полнейший восторг у многочисленных её фолловеров. Они не могут поверить, что Водянова является матерью пятерых детей.Поклонники знаменитости стали интересоваться секретами её красивой внешности. Также подписчики спрашивали детали ежедневного питания модели, и пытались узнать упражнения, которые необходимо делать для поддержания настолько сногсшибательной фигуры. Данное фото за сутки собрало более 40 тысяч лайков.