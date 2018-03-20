Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой
Наталья Водянова опять в центре внимания многочисленных фанатов, которые обсуждают недавний снимок, обнародованный россиянкой в рамках Instagram. По мнению поклонников, многодетная мама не может выглядеть настолько сногсшибательно.
Многочисленные фанаты Натальи Водяновой осыпали отечественную модель комплиментами, после публикации нового фото в её микроблоге Instagram. На обнародованной публикации Натальи, она позирует на фоне переливающегося парижского неба. Девушка, облачённая в бежевое платье, вызвала полнейший восторг у многочисленных её фолловеров. Они не могут поверить, что Водянова является матерью пятерых детей.
Поклонники знаменитости стали интересоваться секретами её красивой внешности. Также подписчики спрашивали детали ежедневного питания модели, и пытались узнать упражнения, которые необходимо делать для поддержания настолько сногсшибательной фигуры. Данное фото за сутки собрало более 40 тысяч лайков.
Многочисленные фанаты Натальи Водяновой осыпали отечественную модель комплиментами, после публикации нового фото в её микроблоге Instagram. На обнародованной публикации Натальи, она позирует на фоне переливающегося парижского неба. Девушка, облачённая в бежевое платье, вызвала полнейший восторг у многочисленных её фолловеров. Они не могут поверить, что Водянова является матерью пятерых детей.
Поклонники знаменитости стали интересоваться секретами её красивой внешности. Также подписчики спрашивали детали ежедневного питания модели, и пытались узнать упражнения, которые необходимо делать для поддержания настолько сногсшибательной фигуры. Данное фото за сутки собрало более 40 тысяч лайков.