Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara

Особенности можно будет увидеть не только во внешнем виде внедорожника, но и в дизайне салона. В частности, японский Vitara получит в топовой комплектации 1,4-литровый турбированный двигатель с мощностью 140 л.с. мощности. Кроме того, для большей производительности модель также порадует полным приводом и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.Упоры капота и дополнительные накладки на порогах и крыльях создадут более спортивный и агрессивынй вид автомобилю. В салоне также внедрили уникальные часы, которые ранее никогда не применялись в других модификациях. Консоль коробки передач стала более современной и привлекательной, что также создает весьма интересный дизайн салону. Вполне возможно, что лимитированная версия будет продана в полном объеме достаточно быстро среди российских клиентов.