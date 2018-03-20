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Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara

Японская компания Suzuki в связи с приближением 30-летнего юбилея с момента появления внедорожника Vitara приготовила для своих покупателей неожиданный сюрприз. В частности, клиентам предложат приобрести лимитированную модель, которая получит множество приятных улучшений. Примечательно, все экземпляры ограниченной версии реализуют на российском рынке.

Особенности можно будет увидеть не только во внешнем виде внедорожника, но и в дизайне салона. В частности, японский Vitara получит в топовой комплектации 1,4-литровый турбированный двигатель с мощностью 140 л.с. мощности. Кроме того, для большей производительности модель также порадует полным приводом и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara


Упоры капота и дополнительные накладки на порогах и крыльях создадут более спортивный и агрессивынй вид автомобилю. В салоне также внедрили уникальные часы, которые ранее никогда не применялись в других модификациях. Консоль коробки передач стала более современной и привлекательной, что также создает весьма интересный дизайн салону. Вполне возможно, что лимитированная версия будет продана в полном объеме достаточно быстро среди российских клиентов.
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Добавил: maxran Сегодня, 19:29
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