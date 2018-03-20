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Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до премьеры‍

Сегодня в сети активно обсуждают появившиеся фотографии новейшего китайского внедорожника Mahindra XUV500, который впервые удалось увидеть без использования защитного камуфляжа. Кроме того, официальная премьера новинка пройдет только в апреле нынешнего года.

По представленным снимкам не составит труда сделать вывод, что внешний вид существенно изменился. Это проявляется первостепенно в наличии новых фар и уникальной решетки радиатора. Задние фонари в новой версии теперь оказались в форме треугольника, чего не прогнозировали даже эксперты. По поводу изменений в дизайне салоне пока никакой точно информации не представлено, тогда как точные сведения и фотографии появятся только в рамках презентации.

Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до премьеры&#8205;


Примечательно, на внутреннем рынке данная модельполучит дизельный силовой агрегат с 2,2 литровым двигателем. Кроме того, кроссовер в дальнейшем сможет порадовать также и 2,2-литровым бензиновым моторов. Приблизительная мощность кроссовера составит около 140 л.с., чего вполне достаточно для стабильного использования. В ходе презентации в том числе может быть озвучена и приблизительная стоимость новинки, тогда как сейчас никаких точных данных на этот счет не представлено.
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Добавил: maxran Сегодня, 19:19
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