Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до премьеры‍

По представленным снимкам не составит труда сделать вывод, что внешний вид существенно изменился. Это проявляется первостепенно в наличии новых фар и уникальной решетки радиатора. Задние фонари в новой версии теперь оказались в форме треугольника, чего не прогнозировали даже эксперты. По поводу изменений в дизайне салоне пока никакой точно информации не представлено, тогда как точные сведения и фотографии появятся только в рамках презентации.Примечательно, на внутреннем рынке данная модельполучит дизельный силовой агрегат с 2,2 литровым двигателем. Кроме того, кроссовер в дальнейшем сможет порадовать также и 2,2-литровым бензиновым моторов. Приблизительная мощность кроссовера составит около 140 л.с., чего вполне достаточно для стабильного использования. В ходе презентации в том числе может быть озвучена и приблизительная стоимость новинки, тогда как сейчас никаких точных данных на этот счет не представлено.