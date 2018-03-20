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Антон Гусев назвал женщин глупыми созданиями

Некоторое время назад на просторах Сети появилась личная переписка экс-участницы скандального телепроекта «Дом-2» Алианы Устинено со своими подругами.

В обнародованной ленте сообщений девушка посмеялась над достижениями Антона Гусева в области сетевого маркетинга. По ее словам, весь его заоблачный доход, о котором так рассказывает Антон - это просто обычная попытка пустить пыль в глаза.

Антон Гусев назвал женщин глупыми созданиями

На такие высказывания Антон ответил довольно резко, причем по отношению не только к Алиане.

«Она женщина, и глупость ей под стать. Не обижаюсь на Алиану. Я позвонил ей после появления этих сообщений в Интернете, и она извинилась», - сообщил Гусев.

Также по его словам, Устиненко рассказала, что ранее не верила в него и его команду, однако теперь она видит результат.

Экс-участник «Дома-2» отметил, что Алиана неплохая девушка. Она мама, и за это он в первую очередь уважает ее, к тому же они бывшие коллеги по проекту. В связи с этим Антон не стал разводить скандала и написывать гневные сообщения в социальных сетях ей в ответ.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:58
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