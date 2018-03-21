АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Биткоин слабо дорожает на комментариях главы Банка Англии Марка Карни

Марк Карни, главы Банка Англии написал письмо лидерам крупнейших двадцати государств мира, что "криптоактивные активы не создают риска для глобальной финансовой стабильности". В результате этого, курсовая стоимость криптовалюты незначительно выросла. Сначала это выразилось в подорожании на 3% (до $8,5 тыс.), а через несколько часов он вырос на тысячу.

В настоящее время биткоин является наиболее дорогой валютой, занимая 44% капитализации всего рынка. По подсчетам финансистов, в настоящее время общая капитализация снизилась до 328 тыс., тогда как на пике, в декабре 2017 года достигала 650 млрд. Сегодня лидеры G20 в столице Аргентины обсуждают вопросы безопасности финансовой системы при внедрении в нее криптовалют и блокчена. Светлана Лобарева из business.bitclubproject.com считает "открытый код" создания криптовалют есть проявлением философии анархизма, когда люди объединились для майнинга валют на основе базовых принципов этого политического течения: личной заинтересованности, добровольного согласия и ответственности каждого участника системы.

Биткоин слабо дорожает на комментариях главы Банка Англии Марка Карни


В результате, считает эксперт криптовалюты из business.bitclubproject.com, совместная деятельность привела к полному успеху проекта. При этом падение "крипты" явилось итогом сопротивления старой финансовой системы, когда "крупные фондовые игроки" согласованно сыграли сначала на повышение, а затем на понижения в течении месяца, сорвав крупный куш.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 00:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эфирное масло лаванды уничтожает штаммы
Биткоин слабо дорожает на комментариях главы
В Москве во время досмотра мужчина с ножом напал
Египетские 3000-летние иероглифы доказали
В Норвегии Сильви Листхеуг ушла в отставку из-за
Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за
Очевидец снял на видео битву НЛО над аномальной
Археологи выяснили, что древние майя торговали
Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне
Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов
Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению
Дешевые сорта чая и его неправильное употребление
Отказ от мяса может принести пользу для организма
Физики исправили точность измерения максимального
Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос
Фанаты заявили, что Анастасия Волочкова
Анджелина Джоли отказалась сводить татуировки,
Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой
Прирост активов «Россельхозбанка» по состоянию на
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
Просмотреть все новости