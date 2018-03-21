Биткоин слабо дорожает на комментариях главы Банка Англии Марка Карни

В настоящее время биткоин является наиболее дорогой валютой, занимая 44% капитализации всего рынка. По подсчетам финансистов, в настоящее время общая капитализация снизилась до 328 тыс., тогда как на пике, в декабре 2017 года достигала 650 млрд. Сегодня лидеры G20 в столице Аргентины обсуждают вопросы безопасности финансовой системы при внедрении в нее криптовалют и блокчена. Светлана Лобарева из business.bitclubproject.com считает "открытый код" создания криптовалют есть проявлением философии анархизма, когда люди объединились для майнинга валют на основе базовых принципов этого политического течения: личной заинтересованности, добровольного согласия и ответственности каждого участника системы.В результате, считает эксперт криптовалюты из business.bitclubproject.com, совместная деятельность привела к полному успеху проекта. При этом падение "крипты" явилось итогом сопротивления старой финансовой системы, когда "крупные фондовые игроки" согласованно сыграли сначала на повышение, а затем на понижения в течении месяца, сорвав крупный куш.