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Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет

Сегодня популярная отечественная ведущая Екатерина Стриженова празднует своё пятидесятилетие.

Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет

Екатерина Стриженова в свои пятьдесят имеет прекрасный внешний вид. Фанаты постоянно восхищаются красотой ведущей и под каждым снимком оставляют много восторженных комментариев. С раннего утра поклонники начали поздравлять Екатерину с её юбилеем, при этом в комментариях оставили теплые пожелания.

Стоит напомнить, что Стриженова очень счастлива в браке. Её супругом является Александр Стриженов. Их пара считается самой крепкой в отечественном шоу-бизе. В прошедшем году супруги отметили жемчужную свадьбу. Екатерина и Александр за долгие годы брака смогли сохранить любовь и нежные отношения друг к другу. Пара воспитывает две замечательные дочери, которые являются предметом гордости для родителей, так как они вложили много времени и сил в их воспитание и образование.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:55
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