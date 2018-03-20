Андрей Малахов показал раритетный снимок с Екатериной Стриженовой

Ведущий поведал своим подписчикам, что на фото ему 21 год. Снимок был сделан на первой московской домашней вечеринке. Малахов и Стриженова на публикации выглядят беззаботными и счастливыми. Тогда у будущих телезвёзд было всё впереди.Андрей отметил, что Екатерина уже тогда была звездой, а также примером для подражания. Ведущий очень рад, что на протяжении всех лет Стриженова остаётся таковой. К тому же теледива не перестала быть светлой и доброй. В завершении своего сообщения Малахова отметил, что ему не верится, что Стриженовой исполнилось пятьдесят лет. Фото в течение шести часов сумело собрать более 64 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 421 комментария от многочисленных фанатов ведущего.