Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея Макаревича и нелестно отозвался о коллеге в Instagram

Знаменитость отметил, что многие поколения людей выросли на песнях музыканта, который подчеркнул, что ненавидит своих соотечественников, хотя продолжает зарабатывать средства во время своих выступлений на родине. Иосиф Пригожин назвал действия Андрея Макаревича манией величия, потому что он просто забыл, где родился, после чего упомянул об уважении и отношении зрителей.Сам он тоже заметил, что европейцы действительно умеют радоваться даже маленькому счастью в их жизни. Оно не касается богатства или высокого положения, потому что возможность ходить и видеть красоту мира тоже входит в это понятие. Звезде сейчас стыдно ездить на машине из-за людского осуждения, но сам он родился в бедной семье. Россияне просто должны избавиться от чувства зависти и просто работать, радуясь чужим достижениям, потому что, многие известные личности начинали свою карьеру с нуля.