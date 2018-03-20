АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея Макаревича и нелестно отозвался о коллеге в Instagram

Продюсер не смог сдержать своих эмоций после прочтения поста Андрея Макаревича. Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию и нелестно отозвался о коллеге в Instagram.

Знаменитость отметил, что многие поколения людей выросли на песнях музыканта, который подчеркнул, что ненавидит своих соотечественников, хотя продолжает зарабатывать средства во время своих выступлений на родине. Иосиф Пригожин назвал действия Андрея Макаревича манией величия, потому что он просто забыл, где родился, после чего упомянул об уважении и отношении зрителей.

Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея Макаревича и нелестно отозвался о коллеге в Instagram


Сам он тоже заметил, что европейцы действительно умеют радоваться даже маленькому счастью в их жизни. Оно не касается богатства или высокого положения, потому что возможность ходить и видеть красоту мира тоже входит в это понятие. Звезде сейчас стыдно ездить на машине из-за людского осуждения, но сам он родился в бедной семье. Россияне просто должны избавиться от чувства зависти и просто работать, радуясь чужим достижениям, потому что, многие известные личности начинали свою карьеру с нуля.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку
В Уэльсе разбился самолет британских королевских
Группа “Пикник” перенесла концерны в
Физики исследовали возможности сверхпроводника на
Роман Полянский призвал отказаться от
Актриса Хлоя Симс показала поклонникам
Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея
Новый вид северного сияния помог открыть ученым
В Кургане театралы были шокированы спектаклем
Голосовой помощник «Алиса» смог освоить вызов
Сериал "Чернобыль" от канала НВО снимет режиссер
Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком
Александр Ревва ходит в спортзал со своей
Lotus построит кроссовер на платформе Volvo
В Государственную Думу внесен законопроект о
Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Самцы североамериканских красных белок убивают
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с
Просмотреть все новости