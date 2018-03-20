Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой

Если изначально российский бомонд был настроен против начинающей певицы и с иронией относился к ее творчеству, то теперь Ольгу пришлось принять. Мэтр шоу-бизнеса Максим Фадеев сказал, что девушка делает все правильно.Бузова действует так, как этого требует нынешняя атмосфера. Известный продюсер заявил, что испытывает к ней уважение, как к человеку, который может создавать события.Стоит отметить, что ранее Ольге принес извинения Глебати, с которым ведущая «Дома-2» собиралась судиться. Вот только практически одновременно возник новый скандал с рэпером Мотом.