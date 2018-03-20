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Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой

Отечественный шоу-бизнес вынужден признать и принять очевидный успех знаменитой теледивы Ольги Бузовой.

Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой

Если изначально российский бомонд был настроен против начинающей певицы и с иронией относился к ее творчеству, то теперь Ольгу пришлось принять. Мэтр шоу-бизнеса Максим Фадеев сказал, что девушка делает все правильно.

Бузова действует так, как этого требует нынешняя атмосфера. Известный продюсер заявил, что испытывает к ней уважение, как к человеку, который может создавать события.

Стоит отметить, что ранее Ольге принес извинения Глебати, с которым ведущая «Дома-2» собиралась судиться. Вот только практически одновременно возник новый скандал с рэпером Мотом.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:38
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