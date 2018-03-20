Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению центров человеческих желаний в головном мозге

Оно поможет после нахождения управлять центрами, используя современные возможности. Излучения биомагнитных полей органа в несколько миллионов раз слабее аналогов нашей планеты, так что их можно зафиксировать только с помощью приборов, имеющих чувствительные сверхпроводники.Во время такой процедуры ученые сразу видят огромное количество информации о процессах головного мозга. Затем она обрабатывается для дальнейшей реконструкции источников сигналов, расположенных в его коре.