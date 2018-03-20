Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению центров человеческих желаний в головном мозге
Сотрудники Росатома создали комплекс, выявляющий центры человеческих желаний в головном мозге. Сверхпроводящая магнитометрия стала основой для разработки устройства.
Оно поможет после нахождения управлять центрами, используя современные возможности. Излучения биомагнитных полей органа в несколько миллионов раз слабее аналогов нашей планеты, так что их можно зафиксировать только с помощью приборов, имеющих чувствительные сверхпроводники.
Во время такой процедуры ученые сразу видят огромное количество информации о процессах головного мозга. Затем она обрабатывается для дальнейшей реконструкции источников сигналов, расположенных в его коре.
Оно поможет после нахождения управлять центрами, используя современные возможности. Излучения биомагнитных полей органа в несколько миллионов раз слабее аналогов нашей планеты, так что их можно зафиксировать только с помощью приборов, имеющих чувствительные сверхпроводники.
Во время такой процедуры ученые сразу видят огромное количество информации о процессах головного мозга. Затем она обрабатывается для дальнейшей реконструкции источников сигналов, расположенных в его коре.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:50