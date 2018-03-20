Ольга Жарикова пригласила на проект «Дом-2» свою маму

За последние недели участница скандальной телестройки стала одной из наиболее рейтинговых девушек «Дома-2», поэтому дабы максимально увеличить свою популярность, Ольга просто обязана пригласить на проект родителей, а в частности маму, которая поспособствует разрешить проблемы с парнями.Стоит отметить, что многие участники телепроекта используют родственников и запериметровых любовников и избранников, чтобы развиваться в рамках теле-шоу. На сегодняшний день почти все нынешние герои либо приводили на Поляну своих родителей, либо звонили им или же упоминали в плохом свете.Напоминаем, что Ольга Жарикова заполучила первую известность благодаря отношениям с Ильей Яббаровым. На данный момент девушка крутит роман с Александром Гобозовым, вот только наверняка это не последний её мужчина в рамках «Дома-2», а поэтому без заветного родительского совета тут никак не обойтись.