Роман Полянский призвал отказаться от пластической хирургии

На премьере телесериала под названием «От ненависти до любви» Полянский рассуждал касательно женской красоты. Актёр уверен, что дамам не надо перебарщивать с пластикой. Роман абсолютно убежден в том, что все женщины красивые. По мнению артиста, родители должны воспитывать дочерей так, как будто они на всём свете единственные красавицы. Это чувство надо закладывать девочкам с раннего детства. Если женщина будет знать, что она любима и красива, обязательно встретит того молодого человека, который её полюбит.Роман Полянский вместе со своей супругой Дарьей Жулай воспитывает дочку по имени Марфа. Секрет счастливой семейной жизни актёра весьма прост. По его словам, надо уметь уважать друг друга, а также нужно иногда терпеть, чтобы не сорваться, и не закричать, при этом обязательно найти компромисс.