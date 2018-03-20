Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса‍

Кроме того, некоторые компании, которые занимались анализом на данную модель с момента появления первых анонсов, были уверены, что iPhone X сможет побить все предыдущие рекорды. Однако по нынешним результатам очевидно, что все прогнозы оказались ошибочными и реальные цифры совершенно иные. Даже озвученные примерные цифры по количеству собранных доходов с продажи iPhone X по всему миру оказались далекими от реальности, ведь при заявленных 13-18 миллионов долларов в дальнейшем анализы снизились примерно до 12 миллионов.Между тем, японские аналитики продолжают утверждать, что в дальнейшем эти цифры могут значительно измениться в отрицательную сторону и тогда убытки американского бренда могут оказаться еще более серьезными. Примечательно, с момента старта продаж по всему миру стали появляться негативные отзывы о iPhone X , который совершенно не оправдывает тех анонсов и рекламы, которые проходили перед его доступом к покупке.