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Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса‍

Крупные аналитические агентства продолжают констатировать негативную ситуацию, связанную с постоянным снижением спроса и цены на новую модель iPhone X. При всем желании производителя повысить интерес аудитории клиентов, устройство постепенно утрачивает интерес.

Кроме того, некоторые компании, которые занимались анализом на данную модель с момента появления первых анонсов, были уверены, что iPhone X сможет побить все предыдущие рекорды. Однако по нынешним результатам очевидно, что все прогнозы оказались ошибочными и реальные цифры совершенно иные. Даже озвученные примерные цифры по количеству собранных доходов с продажи iPhone X по всему миру оказались далекими от реальности, ведь при заявленных 13-18 миллионов долларов в дальнейшем анализы снизились примерно до 12 миллионов.

Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса&#8205;


Между тем, японские аналитики продолжают утверждать, что в дальнейшем эти цифры могут значительно измениться в отрицательную сторону и тогда убытки американского бренда могут оказаться еще более серьезными. Примечательно, с момента старта продаж по всему миру стали появляться негативные отзывы о iPhone X , который совершенно не оправдывает тех анонсов и рекламы, которые проходили перед его доступом к покупке.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 17:48
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