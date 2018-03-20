Отказ от мяса может принести пользу для организма – Диетологи

Необходимые для здоровья аминокислоты можно найти в рыбе, которая по своему составу не уступает привычному меню. Также полезные вещества содержатся в морепродуктах, которыми тоже не стоит пренебрегать. Один день без мяса не причинит вреда человеку, так что можно разнообразить свой рацион питания.При полном переходе на вегетарианство стоит учесть, что потеря белка заменяется растительными продуктами. Однако полной идентичности ингредиентов с животными продуктами в данном меню нет, так что перед принятием решения людям стоит сначала проконсультироваться с медиками.