Отказ от мяса может принести пользу для организма – Диетологи
Сегодня вегетарианцы празднуют день без мяса, а российские диетологи отметили, что такой отказ может принести пользу для организма. Сам процесс проходит не столь болезненно, как считалось раньше, потому что, есть альтернативная замена продуктов.
Необходимые для здоровья аминокислоты можно найти в рыбе, которая по своему составу не уступает привычному меню. Также полезные вещества содержатся в морепродуктах, которыми тоже не стоит пренебрегать. Один день без мяса не причинит вреда человеку, так что можно разнообразить свой рацион питания.
При полном переходе на вегетарианство стоит учесть, что потеря белка заменяется растительными продуктами. Однако полной идентичности ингредиентов с животными продуктами в данном меню нет, так что перед принятием решения людям стоит сначала проконсультироваться с медиками.
Необходимые для здоровья аминокислоты можно найти в рыбе, которая по своему составу не уступает привычному меню. Также полезные вещества содержатся в морепродуктах, которыми тоже не стоит пренебрегать. Один день без мяса не причинит вреда человеку, так что можно разнообразить свой рацион питания.
При полном переходе на вегетарианство стоит учесть, что потеря белка заменяется растительными продуктами. Однако полной идентичности ингредиентов с животными продуктами в данном меню нет, так что перед принятием решения людям стоит сначала проконсультироваться с медиками.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40