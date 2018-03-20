Беременная Кирстен Данст шокировала поклонников своим небрежным внешним видом

Репортеры сфотографировали Кирстен Данст, когда она покидала бакалейную лавку. На знаменитости было надето разноцветное длинное платье под горло, которое подчеркивало ее внушительный животик и устаревшую кофту коричневого цвета, а волосы она собрала в небрежный пучок.Новые фотоснимки мгновенно облетели весь интернет. Фанатов Кирстен шокировал ее внешний вид, и они начали критиковать не только одежду знаменитости, но и ее внешность. Они не понимают, что могло заставить ее так плохо выглядеть. Поклонники допустили, что это может быть из-за тяжелой беременности или нехорошего самочувствия.Фанаты решили, что для человека, за которым пристально наблюдают, она очень плохо одета. А беременность совершенно не мешает расчесать волосы. Подписчики написали, что это настоящая лень и неуважение к самой себе. Можно комфортно одеваться и совершенно не выглядеть как пугало.Стоит напомнить, что сведения о том, что Кирстен Данст и ее возлюбленный Джесси Племонс в ближайшем будущем впервые станут родителями, появились в конце 2017 года. Пара пока свои отношения не зарегистрировала.