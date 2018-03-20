В Москве во время досмотра мужчина с ножом напал на сотрудника метро
В дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на должностное лицо: 43-летний горожанин во время досмотра напал с ножом на сотрудника московского метрополитена и ранил его. Сейчас он задержан правоохранителями.
Работники службы безопасности метро на одной из станций остановили мужчину, чтобы проверить его ручную кладь. Неожиданно тот достал из кармана куртки нож и несколько раз ударил им охранника в шею. А после поспешил скрыться.
По прошествии четырех часов после происшествия полицейскому патрулю удалось задержать преступника. Им оказался 43-летний житель Москвы. По факту хулиганства против москвича открыли уголовное производство.
Работники службы безопасности метро на одной из станций остановили мужчину, чтобы проверить его ручную кладь. Неожиданно тот достал из кармана куртки нож и несколько раз ударил им охранника в шею. А после поспешил скрыться.
По прошествии четырех часов после происшествия полицейскому патрулю удалось задержать преступника. Им оказался 43-летний житель Москвы. По факту хулиганства против москвича открыли уголовное производство.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:50