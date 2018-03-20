В Москве во время досмотра мужчина с ножом напал на сотрудника метро

Работники службы безопасности метро на одной из станций остановили мужчину, чтобы проверить его ручную кладь. Неожиданно тот достал из кармана куртки нож и несколько раз ударил им охранника в шею. А после поспешил скрыться.По прошествии четырех часов после происшествия полицейскому патрулю удалось задержать преступника. Им оказался 43-летний житель Москвы. По факту хулиганства против москвича открыли уголовное производство.