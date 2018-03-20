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Цены на iPhone снизились в России

Сначала 2018 года средние ценники на всю линейку американских смартфонов iPhone значительно снизились, позволив покупателям увереннее делать выбор в пользу понравившихся гаджетов. Более того, об этом свидетельствуют и проведенные анализы российского рынка.


В частности, наибольшее падение стоимости зафиксировано у топовой модели iPhone X, которая с момента появления в продаже утратила порядка 31 процента от первоначального прайса. В частности, приобрести в «Юле» данную модель сейчас можно по цене 61,1 тысяч рублей. Что касается устаревших моделей 4s, 4 , то они с начала наступившего года стали доступнее на 9 и 13 процентов. Кроме того, с начала 2018 года приобрести iPhone 8 стало возможным на 6 процентов дешевле, что составляет порядка 41,8 тысяч рублей.

Цены на iPhone снизились в России


Несмотря на то, что американский бренд стремится максимально увеличить интерес покупателей к актуальным моделям смартфонов, к настоящему времени остается весьма востребованным iPhone 5s, который теперь можно приобрести всего за 6,7 тысяч рублей. Всего на российском рынке именно на этот смартфон приходится около трети проданных единиц техники американского бренда. Напомним, осенью прошлого года впервые руководством Apple был продемонстрирован экземпляр iPhone X, однако достичь желаемого объема продаж пока не удалось.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 17:17
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