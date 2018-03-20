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Пользователи предположили, что Виктория Боня извинилась перед бойфрендом за встречу с экс-мужем

Несколько последних дней Виктория Боня провела в обществе Алекса Смерфита.

Все дело в том, что молодые люди отмечали День рождения дочери Анджелины. Увидев совместные фотографии парочки, их поклонники сразу же воспылали надеждой, что ребята снова вместе, и будут жить долго и счастливо.

Пользователи предположили, что Виктория Боня извинилась перед бойфрендом за встречу с экс-мужем

А чтобы пресечь всяческие разговоры на данную тему на следующий же день, Виктория выложила в инстаграм англоязычное обращение «Thinking of you... I’m thinking of you... What I can do? I’m thinking of you», которое примерно можно перевести, как «я не могу ничего с собой поделать, а думаю только о тебе».

Вероятнее всего, эти слова были адресованы не Смерфиту, а игроку Манчестер Юнайтед Маруану Феллайни с которым предположительно Боня строит отношения.

Пользователи предположили, что Виктория Боня извинилась перед бойфрендом за встречу с экс-мужем

Таким образом, Виктория, будто бы извинилась перед бойфрендом за время, проведенное с бывшим, а также дала понять, что испытывает чувства только к нему, уверены поклонники.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:10
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