Пользователи предположили, что Виктория Боня извинилась перед бойфрендом за встречу с экс-мужем

Все дело в том, что молодые люди отмечали День рождения дочери Анджелины. Увидев совместные фотографии парочки, их поклонники сразу же воспылали надеждой, что ребята снова вместе, и будут жить долго и счастливо.А чтобы пресечь всяческие разговоры на данную тему на следующий же день, Виктория выложила в инстаграм англоязычное обращение «Thinking of you... I’m thinking of you... What I can do? I’m thinking of you», которое примерно можно перевести, как «я не могу ничего с собой поделать, а думаю только о тебе».Вероятнее всего, эти слова были адресованы не Смерфиту, а игроку Манчестер Юнайтед Маруану Феллайни с которым предположительно Боня строит отношения.Таким образом, Виктория, будто бы извинилась перед бойфрендом за время, проведенное с бывшим, а также дала понять, что испытывает чувства только к нему, уверены поклонники.