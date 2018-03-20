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В Норвегии Сильви Листхеуг ушла в отставку из-за публикации в соцсетях

Глава Минюста Норвегии Сильви Листхеуг сегодня сообщила о своей отставке. Причиной послужила ее собственная публикация в одной из соцсетей.
В Норвегии Сильви Листхеуг ушла в отставку из-за публикации в соцсетях


9 марта министр поделилась в соцсети своим мнением и написала, что члены Рабочей партии «больше заботятся о правах террористов, чем о национальной безопасности». На женщину обрушился шквал негативных комментариев: скандал возник из-за миграционной политики Норвегии между двумя партиями – Рабочей и Прогресса, представителем которой и является Сильви. Вторые предлагают ужесточать ответственность для норвежцев, замеченных в террористических организациях, вплоть до лишения гражданства. А в Рабочей партии подобные инициативы одобрения не нашли.

Перед голосованием в парламенте о вынесении ей вотума недоверия, министр юстиции страны подала в отставку. По ее заявлению, она – жертва «охоты на ведьм», которую объявила партия оппонентов, а их лидер добивается закрыть дебаты по вопросам миграции.
В мире
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:30
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