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Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за пару секунд

Смартфоны версии Xiaomi Redmi Note 5, являющиеся обновлением популярной линейки бюджетных устройств - сбалансированных по характеристикам, не успели появиться в КНР в продаже, как их сразу же разобрали.

Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за пару секунд

Покупатели практически моментально разобрали все доступные девайсы, при этом, не обращая внимания на объем памяти либо цвет корпуса устройства. Redmi Note 5 продают в трёх вариациях исполнения: 1-ая - ОЗУ на 3 Гб, ПЗУ на 32 Гб; 2-ая - ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 64 Гб; 3-я - ОЗУ на 6 Гб, ПЗУ на 64 Гб. Самую дорогую вариацию раскупили за считанные секунды в рамках онлайн-продаж.

Несколько минут продержались более дешевые версии. Речь ведётся в отношении первой партии девайсов. Поэтому вскоре Redmi Note 5 в продаже появятся в достаточном количестве. К новому смартфону Xiaomi прикован большой интерес с самого анонсирования устройства. У модели имеется модная двойная камера, которая работает вместе с системой искусственного интеллекта.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:20
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