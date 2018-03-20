Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за пару секунд

Покупатели практически моментально разобрали все доступные девайсы, при этом, не обращая внимания на объем памяти либо цвет корпуса устройства. Redmi Note 5 продают в трёх вариациях исполнения: 1-ая - ОЗУ на 3 Гб, ПЗУ на 32 Гб; 2-ая - ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 64 Гб; 3-я - ОЗУ на 6 Гб, ПЗУ на 64 Гб. Самую дорогую вариацию раскупили за считанные секунды в рамках онлайн-продаж.Несколько минут продержались более дешевые версии. Речь ведётся в отношении первой партии девайсов. Поэтому вскоре Redmi Note 5 в продаже появятся в достаточном количестве. К новому смартфону Xiaomi прикован большой интерес с самого анонсирования устройства. У модели имеется модная двойная камера, которая работает вместе с системой искусственного интеллекта.