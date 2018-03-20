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Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне

Известная украинская исполнительница песен Анна Седокова обнародовала в своём микроблоге Instagram видеоролик, в котором запечатлён соблазнительный танец артистки, выполнен на пилоне.

Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне

Анна Седокова на ролике предстала в откровенном чёрном топе и лосинах, которые подчёркивают стройную фигуру певицы. Скорей всего, из-за того, что она самостоятельно снимала себя на видео – артистке не удалось исполнить более сложные движения и фигуры. Так что данный клип больше напоминает плавную фотосессию. Ролик в течение трёх часов сумел собрать более 456 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев.

Невзирая на то, что это не самое откровенное видео на странице исполнительницы песен – фанаты принялись активно его обсуждать. Некоторым поклонникам понравилась смелость артистки. Они спросили у певицы, как ей удаётся иметь такой замечательный внешний вид и фигуру. Другие же отметили, что она умница и хороший пример для молодёжи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
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