Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне

Анна Седокова на ролике предстала в откровенном чёрном топе и лосинах, которые подчёркивают стройную фигуру певицы. Скорей всего, из-за того, что она самостоятельно снимала себя на видео – артистке не удалось исполнить более сложные движения и фигуры. Так что данный клип больше напоминает плавную фотосессию. Ролик в течение трёх часов сумел собрать более 456 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев.Невзирая на то, что это не самое откровенное видео на странице исполнительницы песен – фанаты принялись активно его обсуждать. Некоторым поклонникам понравилась смелость артистки. Они спросили у певицы, как ей удаётся иметь такой замечательный внешний вид и фигуру. Другие же отметили, что она умница и хороший пример для молодёжи.