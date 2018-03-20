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В Кургане театралы были шокированы спектаклем Шекспира “Король Лир” с актерами без штанов

Во время беседы с журналистами курганский скульптор Ольга Красношенина озвучила неприятный инцидент в драматическом театре. Местные театралы были шокированы спектаклем Шекспира “Король Лир” с актерами без штанов и массово покидали зал.

Женщина отметила, что вместо декораций с костюмами соответствующей эпохи перед глазами людей во мраке предстали артисты, трясущие головами в ритмах рока. Потом младшая королевская дочка носилась по сцене с металлическими дверями, спасаясь от любвеобильного кавалера, продолжающего свои действия на этом предмете. На этом мучения публики не закончились, потому что дальше похотливый старый герой направляется к другой сестре с фонарем и начинает на глазах у всех расстегивать брюки.

В Кургане театралы были шокированы спектаклем Шекспира “Король Лир” с актерами без штанов


Потом героиню долго утешал слуга в кожаных трусах с перьями павлина, а дальше король Лир проклинал своих наследниц, не забывая ухватиться за их детородные органы. Свидетельница события больше не могла смотреть, как режиссер Дмитрий Акриш исказил классику и разлагает нравственность горожан. Пока руководство театра и виновник скандала не прокомментировали создавшуюся ситуацию.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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