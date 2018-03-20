Элла Памфилова в ЦИК проделала колосальную работу
По мнению экспертов, большой уровень доверия российских жителей к работе Центризбиркома, является во многом заслугой Эллы Памфиловой - председателя ЦИК.
По сведениям ВЦИОМ в марте 2018 года свыше 60% жителей РФ высоко оценили деятельность ЦИК, включая также организацию выборов президента. Среди прорывных нововведений отмечается внедрение системы «Мобильный избиратель». Благодаря этому в выборы привлекли 5 млн избирателей. Речь ведётся про упрощённую схему смены места для голосования. Россиянам не пришлось брать заранее открепительные удостоверения. Сообщить касательно желания голосовать удаленно от дома возможным стало в любом МФЦ, ТИКе, УИКе, через портал госуслуг. «ПолитЭксперт» особо отмечает поквартирный обход россиян.
У граждан доверие вызывает также сама Элла Памфилова. Данный правозащитник пользуется большим авторитетом. В свое время Памфилова была кандидатом. Поэтому она знает и понимает все проблемы в ЦИК, которые следует исключать.
По сведениям ВЦИОМ в марте 2018 года свыше 60% жителей РФ высоко оценили деятельность ЦИК, включая также организацию выборов президента. Среди прорывных нововведений отмечается внедрение системы «Мобильный избиратель». Благодаря этому в выборы привлекли 5 млн избирателей. Речь ведётся про упрощённую схему смены места для голосования. Россиянам не пришлось брать заранее открепительные удостоверения. Сообщить касательно желания голосовать удаленно от дома возможным стало в любом МФЦ, ТИКе, УИКе, через портал госуслуг. «ПолитЭксперт» особо отмечает поквартирный обход россиян.
У граждан доверие вызывает также сама Элла Памфилова. Данный правозащитник пользуется большим авторитетом. В свое время Памфилова была кандидатом. Поэтому она знает и понимает все проблемы в ЦИК, которые следует исключать.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:26