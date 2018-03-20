АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Элла Памфилова в ЦИК проделала колосальную работу

По мнению экспертов, большой уровень доверия российских жителей к работе Центризбиркома, является во многом заслугой Эллы Памфиловой - председателя ЦИК.

Элла Памфилова в ЦИК проделала колосальную работу


По сведениям ВЦИОМ в марте 2018 года свыше 60% жителей РФ высоко оценили деятельность ЦИК, включая также организацию выборов президента. Среди прорывных нововведений отмечается внедрение системы «Мобильный избиратель». Благодаря этому в выборы привлекли 5 млн избирателей. Речь ведётся про упрощённую схему смены места для голосования. Россиянам не пришлось брать заранее открепительные удостоверения. Сообщить касательно желания голосовать удаленно от дома возможным стало в любом МФЦ, ТИКе, УИКе, через портал госуслуг. «ПолитЭксперт» особо отмечает поквартирный обход россиян.

У граждан доверие вызывает также сама Элла Памфилова. Данный правозащитник пользуется большим авторитетом. В свое время Памфилова была кандидатом. Поэтому она знает и понимает все проблемы в ЦИК, которые следует исключать.
Политика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:26
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зарождению жизни на экзопланетах Trappist-1
Любовь Аксенова ради работы в течение месяца
Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой
Общественный транспорт в Париже к 2020 году может
Француженка 10 лет прятала тела новорожденных
«Северному потоку-2» не хватит труб
Ольга Жарикова пригласила на проект «Дом-2» свою
У Евгения Кафельникова завязался роман с молодой
Последний самец северного белого носорога на
Ученый из ЮАР готова доказать NASA существование
Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого
В доме американской семьи Харсфельд хранилась
Поклонники считают, что Анастасия Костенко
Анонс смартфона LG G7 ожидается в апреле
Беременная Кирстен Данст шокировала поклонников
На пляже штата Джорджия были найдены останки
HTC официально представила смартфоны Desire 12 и
Элла Памфилова в ЦИК проделала колосальную работу
Facebook планирует создать платный сервис
Цены на iPhone снизились в России
Пользователи предположили, что Виктория Боня
Мобильная версия PUBG покинула пределы КНР и
Ученые: В недрах Йеллоустона обнаружен мощный
Виктория Дайнеко пожаловалась на затянувшийся до
На Каме рыбак накормил шашлыком лису-воровку
Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы,
Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые
Нонна Гришаева в Международный день счастья
Росатом планирует заняться переработкой старых
Просмотреть все новости