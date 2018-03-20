Нонна Гришаева в Международный день счастья просит подписчиков помочь больной девочке

«..это болезнь, при которой поражаются практически все органы, выделяющие секреты: наблюдается нарушение солевого обмена, из-за чего все жидкие среды организма загустевают. Заболевание сопровождается образованием густой, вязкой слизи в лёгких. Вывести её можно только постоянными ингаляциями и при помощи так называемого «виброжилета». Благодаря этой дорогостоящей системе девочка продолжит дышать и жить».

Мало кто знает о том, что сегодня отмечается Международный день счастья. Некоторые знаменитости упомянули об этом празднике в своих аккаунтах в социальных сетях, а вот актриса Нонна Гришаева решила рассказать поклонникам о девочке, которая тоже имеет право на счастье.В своей публикации артистка обратилась за помощью ко всем неравнодушным к чужому горю людям, рассказав о 7-летней Насте, страдающей наследственным заболеванием под названием муковисцидоз. Нонна Гришаева подчеркнула:В комментариях к данному посту подписчики выразили благодарность артистке, которая не остаётся в стороне, когда чужому ребёнку нужна помощь. Фолловеры пожелали девочке скорейшего выздоровления, а некоторые уже даже согласились помочь в сборе средств на такую необходимую систему для удаления излишней мокроты.