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Нонна Гришаева в Международный день счастья просит подписчиков помочь больной девочке

Известная актриса и телеведущая Нонна Гришаева в Международный день счастья просит подписчиков о помощи больной девочке. Соответствующую публикацию с историей 7-летней Насти знаменитость разместила в собственном Instagram-профиле.

Нонна Гришаева в Международный день счастья просит подписчиков помочь больной девочке

Мало кто знает о том, что сегодня отмечается Международный день счастья. Некоторые знаменитости упомянули об этом празднике в своих аккаунтах в социальных сетях, а вот актриса Нонна Гришаева решила рассказать поклонникам о девочке, которая тоже имеет право на счастье.

В своей публикации артистка обратилась за помощью ко всем неравнодушным к чужому горю людям, рассказав о 7-летней Насте, страдающей наследственным заболеванием под названием муковисцидоз. Нонна Гришаева подчеркнула:

«..это болезнь, при которой поражаются практически все органы, выделяющие секреты: наблюдается нарушение солевого обмена, из-за чего все жидкие среды организма загустевают. Заболевание сопровождается образованием густой, вязкой слизи в лёгких. Вывести её можно только постоянными ингаляциями и при помощи так называемого «виброжилета». Благодаря этой дорогостоящей системе девочка продолжит дышать и жить».

Нонна Гришаева в Международный день счастья просит подписчиков помочь больной девочке

В комментариях к данному посту подписчики выразили благодарность артистке, которая не остаётся в стороне, когда чужому ребёнку нужна помощь. Фолловеры пожелали девочке скорейшего выздоровления, а некоторые уже даже согласились помочь в сборе средств на такую необходимую систему для удаления излишней мокроты.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:37
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