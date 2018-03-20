В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы, повредила позвоночник

Сейчас жительница Иркутска находится под наблюдением медиков в ОАЭ, ее дважды прооперировали. В настоящее время Екатерина самостоятельно не передвигается, а для последующего лечения и реабилитации нужна большая сумма – порядка миллиона рублей. Родные пострадавшей девушки собирают средства на ее лечение.Известная в Иркутске модель, Екатерина в середине феврале улетела в ОАЭ по контракту. По предварительным данным, какое-то время красивой девушки домогался мужчина, не гражданин ОАЭ. Однажды получив от модели отказ, тот набросился на девушку и попытался ее убить – так рассказывают подробности трагедии ее друзья в соцсетях. Стремясь спасти свою жизнь, россиянка спрыгнула с окна 6-го этажа.Сейчас подозреваемый мужчина задержан полицией Дубая в местном аэропорту при попытке покинуть город. Если факты подтвердятся, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.