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В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы, повредила позвоночник

Модель из Иркутска Екатерина Стецюк, когда в Дубае спасалась от преследовавшего ее маньяка, вынуждена была спрыгнуть из окна гостиницы, расположенного на 6 этаже. При этом девушка тяжело травмировала позвоночник.
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы, повредила позвоночник


Сейчас жительница Иркутска находится под наблюдением медиков в ОАЭ, ее дважды прооперировали. В настоящее время Екатерина самостоятельно не передвигается, а для последующего лечения и реабилитации нужна большая сумма – порядка миллиона рублей. Родные пострадавшей девушки собирают средства на ее лечение.

Известная в Иркутске модель, Екатерина в середине феврале улетела в ОАЭ по контракту. По предварительным данным, какое-то время красивой девушки домогался мужчина, не гражданин ОАЭ. Однажды получив от модели отказ, тот набросился на девушку и попытался ее убить – так рассказывают подробности трагедии ее друзья в соцсетях. Стремясь спасти свою жизнь, россиянка спрыгнула с окна 6-го этажа.

Сейчас подозреваемый мужчина задержан полицией Дубая в местном аэропорту при попытке покинуть город. Если факты подтвердятся, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:45
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