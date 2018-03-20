На Каме рыбак накормил шашлыком лису-воровку

Директор спортивного центра в поселке Полазна Добрянского района, что в Пермском крае, Игорь Соловьев увлекается рыбалкой. Возвратившись из последней «вылазки» на Камское водохранилище, опубликовал в Сети видео с лисой, снабдив его комментарием.Он складывал выуженную рыбу в большую сумку и вскоре, отойдя 30 метров, заметил, что в нее забралась лиса. Пока он за ней наблюдал, лесная воровка съела четыре окуня.Мужчине удалось осторожно подойти к кофру и закрыть крышку. Решил понести животное в ближайший бар и накормить.Взяв несколько кусочков куриного шашлыка, стал кидать их в сумку. Голодная лиса на лету ловила мясо. Была спокойная вначале, но когда Игорь достал камеру и начал снимать, то разнервничалась. Через минут 30, посидев и согревшись в сумке, сбежала.Рыбак в своем посте отметил, что в Полазне лисы появляются не редко. Обычно никого не трогают, просто ищут еду.Напомним совет медиков об опасности подходить к лисам близко: животные являются переносчиками бешенства.