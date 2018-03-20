АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о сильной зависти Армена Джигарханяна к Олегу Табакову

Несмотря на последние события, связанные с арестом имущества бывшей избранницы артиста, она продолжает публиковать в Facebook откровенные посты. Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала подписчикам о сильной зависти Армена Джигарханяна к Олегу Табакову.

Обе звезды женились на молодых избранницах, но семье Олега Табакова удалось сохранить искренние чувства до его кончины. Пианистка не скрывает, что не будет оплакивать кончину своего избранника, как Марина Зудина. Она отметила, что Армен Джигарханян не любил успешного и смелого коллегу, отличавшегося от него последовательными поступками в жизни.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о сильной зависти Армена Джигарханяна к Олегу Табакову


Затем Виталина Цымбалюк-Романовская решила вернуться к теме развода. Она написала, что супруг выбрал для себя позорный конец, хотя многие пользователи сетей не согласились с мнением этой особы. Они прекрасно понимают, что известная личность проведет остаток своей жизни с возвращенными деньгами и недвижимостью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россельхозбанк в 2017 году рос быстрее рынка
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку
В Уэльсе разбился самолет британских королевских
Группа “Пикник” перенесла концерны в
Физики исследовали возможности сверхпроводника на
Роман Полянский призвал отказаться от
Актриса Хлоя Симс показала поклонникам
Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея
Новый вид северного сияния помог открыть ученым
В Кургане театралы были шокированы спектаклем
Голосовой помощник «Алиса» смог освоить вызов
Сериал "Чернобыль" от канала НВО снимет режиссер
Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком
Александр Ревва ходит в спортзал со своей
Lotus построит кроссовер на платформе Volvo
В Государственную Думу внесен законопроект о
Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Самцы североамериканских красных белок убивают
Просмотреть все новости