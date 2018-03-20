Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о сильной зависти Армена Джигарханяна к Олегу Табакову

Обе звезды женились на молодых избранницах, но семье Олега Табакова удалось сохранить искренние чувства до его кончины. Пианистка не скрывает, что не будет оплакивать кончину своего избранника, как Марина Зудина. Она отметила, что Армен Джигарханян не любил успешного и смелого коллегу, отличавшегося от него последовательными поступками в жизни.Затем Виталина Цымбалюк-Романовская решила вернуться к теме развода. Она написала, что супруг выбрал для себя позорный конец, хотя многие пользователи сетей не согласились с мнением этой особы. Они прекрасно понимают, что известная личность проведет остаток своей жизни с возвращенными деньгами и недвижимостью.