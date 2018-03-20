Анджелина Джоли отказалась сводить татуировки, посвящённые Брэду Питту

На теле Анджелины Джоли набит нательный рисунок, который продолжает напоминать артистке о её бывшем муже - актёре Брэде Питте. У знаменитой актрисы набито множество тату, на которых изображены географические координаты тех сран, в которых родился экс-супруг и её дети. Также на спине и шее вытатуированные мотивационные фразы, вдохновляющие артистку по жизни.На вопрос представителей СМИ, почему она не убрала татуировку с координатами места рождения экс-супруга в Оклахоме, актриса ответила, что Питт большая часть в её жизни, а также отец их детей. Стоит напомнить, что самая красивая голливудская пара рассталась в 2016 году.