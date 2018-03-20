Анджелина Джоли отказалась сводить татуировки, посвящённые Брэду Питту
Анджелина Джоли, являющаяся известной голливудской актрисой, в новой фотосессии с гордостью показала имеющиеся на её теле татуировки. Каждый из нательных рисунков артистки имеет сакральный смысл. Звезда кинематографа заявила, что сводить тату, посвящённые Брэду Питту, она не планирует.
На теле Анджелины Джоли набит нательный рисунок, который продолжает напоминать артистке о её бывшем муже - актёре Брэде Питте. У знаменитой актрисы набито множество тату, на которых изображены географические координаты тех сран, в которых родился экс-супруг и её дети. Также на спине и шее вытатуированные мотивационные фразы, вдохновляющие артистку по жизни.
На вопрос представителей СМИ, почему она не убрала татуировку с координатами места рождения экс-супруга в Оклахоме, актриса ответила, что Питт большая часть в её жизни, а также отец их детей. Стоит напомнить, что самая красивая голливудская пара рассталась в 2016 году.
На теле Анджелины Джоли набит нательный рисунок, который продолжает напоминать артистке о её бывшем муже - актёре Брэде Питте. У знаменитой актрисы набито множество тату, на которых изображены географические координаты тех сран, в которых родился экс-супруг и её дети. Также на спине и шее вытатуированные мотивационные фразы, вдохновляющие артистку по жизни.
На вопрос представителей СМИ, почему она не убрала татуировку с координатами места рождения экс-супруга в Оклахоме, актриса ответила, что Питт большая часть в её жизни, а также отец их детей. Стоит напомнить, что самая красивая голливудская пара рассталась в 2016 году.