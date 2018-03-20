Максиму Фадееву удалось похудеть на 40 кг благодаря диете, которую он разработал сам

Недавно Максим Фадеев появился в прямом эфире в Instagram и ответил на вопросы своих фанатов. Он рассказал поклонникам, что абсолютно все влияет на его творчество: и солнечная погода и улыбки дорогих людей.Подписчики обратили внимание, что продюсер заметно похудел, и попросили рассказать, каким образом он добился такого результата. Максим ответил, что пока не достиг той цели, которую себе поставил и немного позже пообещал поделиться своей диетой.Фадеев сообщил, что ему удалось похудеть на 42 килограмма и теперь он планирует избавиться еще от 30. Он придумал собственную систему похудения, результаты которой всем заметны. Когда продюсер достигнет своей цели, то собирается изменить свой имидж. Максим планирует избавиться от бороды, тем более что много лет назад он дал обещание, что если похудеет, то сбреет растительность на лице.Еще поклонники расспросили о певице Линде, с которой Фадеев когда-то работал, на что продюсер ответил, что не собирается с ней записывать песню. Ранее он наблюдал за ее творчеством, но потом это стало не интересно. Как человек Линда очень ему нравится, но скорей всего певица выбрала не свой творческий путь.