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Дмитрием Саблиным была проведена встреча с наблюдателями из Сирии в рамках президентских выборов

Дмитрий Саблин является сопредседателем движения «Антимайдан», первым заместителем председателя «Боевого Братства». В свою очередь он провёл встречу с сирийскими наблюдателями, осуществлявшим мониторинг процесса голосования в рамках проводимых президентских выборов на территории Российской Федерации в ТиНАО, а также ЗАО. Саблин вместе с Игорем Ершовым, являющимся руководителем Троицкого отделения некоммерческой общероссийской организации ветеранов локальных войн, а также военных конфликтов «Боевое Братство», вручили представителям сирийского государства знамя организации, пишет antimaidan.ru
Дмитрием Саблиным была проведена встреча с наблюдателями из Сирии в рамках президентских выборов

Делегация из Сирийской Арабской Республики посетили избирательные участки. Также сирийцы встретились с Владимиром Дудочкиным, занимающим пост главы Троицка. Сирийские представители побывали в стенах храма Живоначальной Троицы, а также на территории дворца спорта «Квант».

После этого Дмитрий Саблин для гостей провел экскурсию непосредственно по музею некоммерческой общероссийской организация ветеранов «Боевое Братство» на территории подмосковного города Химки. В свою очередь у представителей сирийского государства особый интерес вызвали стенды, которые посвящены спецоперации Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 16:17
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