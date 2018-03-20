Дмитрием Саблиным была проведена встреча с наблюдателями из Сирии в рамках президентских выборов

Делегация из Сирийской Арабской Республики посетили избирательные участки. Также сирийцы встретились с Владимиром Дудочкиным, занимающим пост главы Троицка. Сирийские представители побывали в стенах храма Живоначальной Троицы, а также на территории дворца спорта «Квант».После этого Дмитрий Саблин для гостей провел экскурсию непосредственно по музею некоммерческой общероссийской организация ветеранов «Боевое Братство» на территории подмосковного города Химки. В свою очередь у представителей сирийского государства особый интерес вызвали стенды, которые посвящены спецоперации Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.