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Рассекречен внешний дизайн обновленного кроссовера Subaru Forester

В интернет выложили фотографии кроссовера Subaru Forester нового поколения. На опубликованных снимках можно рассмотреть внешний дизайн нового автомобиля.

Рассекречен внешний дизайн обновленного кроссовера Subaru Forester


Согласно предварительной информации, данные изображения были опубликованы в журнале, однако его название не уточняется. При этом о подлинности изображения и то, что это именно последняя версия кроссовера никто не заявляет. Единственным доказательством того, что это новая версия кроссовера Subaru Forester являются задние фонари особой формы, которые ранее были опубликованы на тизере.

Официальный дебют Subaru Forester новой генерации ожидается в конце марта текущего года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Согласно предварительным данным, новый кроссовер будет построен на модульной платформе SGP, на которой также построены модели Impreza и XV. О том, какие силовые агрегаты получит кроссовер не сообщается, однако эксперты полагают, что ими могут стать оппозиционные «четвёрки».
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Добавил: Алина Сегодня, 22:00
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