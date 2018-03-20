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Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100 млрд долларов

Мухаммед бен Сальман аль-Сауд, занимающий пост наследного принца Королевства Саудовская Аравия, рассказал, какую сумму государство смогло получить от коррумпированных чиновников.

Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100 млрд долларов

Принц отметил, что в казну вернули больше 100 млрд. долларов. Идея заключалась в невозвращении денег, а наказании коррумпированных чиновников, посылании ясного сигнала, что нарушители закона будут нести наказание. Стоит напомнить, что в Саудовской Аравии было проведено масштабное коррупционное расследование. Во время этого задержали четыре министра, одиннадцать принцев, десятки бывших министров правительства Саудовской Аравии, подозреваемых во взятках и растратах

Генеральная прокуратура государства сообщила, что фигуранты проводимых расследований заключили с Саудовской Аравией ряд соглашений, согласно которых они выплатят стране в виде компенсаций около 108 млрд. долларов. Растраты и коррупция государству обошлись в $100 млрд.
Политика / Экономика
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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