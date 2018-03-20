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Дмитрий Талыбов задумался об участии в проекте «Холостяк»

Экс-участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Талыбов задумался над участием в проекте «Холостяк». Никаких предложений молодой человек пока не получал, но с помощью фотошопа смог представить, как мог бы выглядеть в роли завидного жениха страны.

Дмитрий Талыбов задумался об участии в проекте «Холостяк»

Дмитрий Талыбов, который покинул телестройку «Дом-2» в полном одиночестве, до сих пор так и не обзавёлся постоянными отношениями. Некоторые зрители могут помнить, что молодой человек в статусе полноценного участника реалити-шоу не стремился к чему-то серьёзному, а лишь заигрывал с новоприбывшими девушками, в надежде получить от них сиюминутное внимание.

Сейчас в Instagram Талыбова насчитывается огромная аудитория фанаток, сходящих с ума от накаченного тела и татуировок парня. Накануне экс-проектант решил помечтать о том, что не плохо было бы ему стать героем шоу «Холостяк», чтобы толпа девушек сражалась за его внимание.

Замечтавшись, Дмитрий Талыбов даже решил с помощью фотошопа создать заставку шоу, но со своим лицом, а результат проделанной работы выставил на всеобщее обозрение в Instagram. Фанатки тут же прокомментировали снимок, написав, что ради такого холостяки обязательно пробовались бы на проект.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:06
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