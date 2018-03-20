Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос

У Кудрявцевой со многими знаменитостями сложились дружеские теплые отношения. К примеру, актёр Стас Садальский, являющийся её давним, верным и очень большим другом. На днях артист пригласил Ларису в ресторан, для празднования её именин.Судя по публикациям, появившимся в блоге журналистки, вечер проходил в тёплой дружеской атмосфере. Лариса на фото просто сияла от счастья. Друзья даже в тот вечер целовались взасос. Компанию им также составил Михаил Филимонов, не менее легендарный журналист, который прославился своими разоблачениями, а также острыми материалами касательно царящих в шоу-бизе нравах.