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Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос

Легендарная папарацци Лариса Кудрявцева умеет выбрать неожиданный для фото ракурс, и запечатлеть звёзд в непривычном для общественности виде. Артисты одновременно боятся Ларису и уважают за её профессионализм. Женщина является завсегдатаем кинофестивалей, при этом её снимки – это постоянно сенсация.

Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос

У Кудрявцевой со многими знаменитостями сложились дружеские теплые отношения. К примеру, актёр Стас Садальский, являющийся её давним, верным и очень большим другом. На днях артист пригласил Ларису в ресторан, для празднования её именин.

Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос

Судя по публикациям, появившимся в блоге журналистки, вечер проходил в тёплой дружеской атмосфере. Лариса на фото просто сияла от счастья. Друзья даже в тот вечер целовались взасос. Компанию им также составил Михаил Филимонов, не менее легендарный журналист, который прославился своими разоблачениями, а также острыми материалами касательно царящих в шоу-бизе нравах.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
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