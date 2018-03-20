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Анна Хилькевич боится летать на самолетах из-за аэрофобии

Актриса часто удивляет поклонников своими размышлениями о жизни, но сейчас все были поражены откровенным признанием, опубликованным в Instagram. Анна Хилькевич боится летать на самолетах из-за аэрофобии, хотя часто путешествует вместе с семьей.

Звезда предпочитает выбирать привычные поезда, а также даже посетила курсы, чтобы избавиться от дикого ужаса, охватывающего ее на борту воздушного транспорта. Подписчики удивились такой новости, так как привыкли видеть на фото разные города мира, куда можно добраться только таким способом.

Анна Хилькевич боится летать на самолетах из-за аэрофобии


Пользователи сетей попытались подбодрить Анну Хилькевич позитивными сообщениями, отметив, что все нормальные люди тоже не хотят оказаться в опасности. Они рекомендуют артистке победить свой внутренний страх и больше обращать внимание на хорошие эмоции.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:25
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