Анна Хилькевич боится летать на самолетах из-за аэрофобии

Звезда предпочитает выбирать привычные поезда, а также даже посетила курсы, чтобы избавиться от дикого ужаса, охватывающего ее на борту воздушного транспорта. Подписчики удивились такой новости, так как привыкли видеть на фото разные города мира, куда можно добраться только таким способом.Пользователи сетей попытались подбодрить Анну Хилькевич позитивными сообщениями, отметив, что все нормальные люди тоже не хотят оказаться в опасности. Они рекомендуют артистке победить свой внутренний страх и больше обращать внимание на хорошие эмоции.