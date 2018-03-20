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Александр Ревва ходит в спортзал со своей избранницей Анжеликой

Поклонники шоумена восторженно встретили новую публикацию фото в Instagram. Александр Ревва ходит в спортзал со своей избранницей Анжеликой и решил показать свои достижения.

Сценический образ соблазнителя женщин требует от знаменитости хорошей формы, но он предпочитает заниматься в приятной компании, шутливо заметив, что перед приближающимся летом о котлетах можно забыть. Подписчики засыпали пару комплиментами, отметив, что супруга кумира весьма красивая особа.

Александр Ревва ходит в спортзал со своей избранницей Анжеликой


Пользователи сетей долго смеялись над выражением лица звезды, позирующего перед камерой с лицом Дракулы. Некоторые лица предположили, что Александр Ревва только что спас мир, но большинство фанатов похвалили артиста за дисциплину, потому что он имеет плотный рабочий график, но находит время для таких занятий.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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