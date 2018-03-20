Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить традиционную одежду

По словам принца, нормы шариата предусматривают, что женщина одеваться должна достойно, проявляя к окружающим уважение. Тоже самое касается мужчин. При этом уточняется, что этим сводом правил не фиксируется, что женщины государства обязаны носить одежду, полностью скрывающую их лицо и тело.Тридцатидвухлетний Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд является наследным принцем Саудовской Аравии, сыном короля Салмана, вторым заместителем премьер-министра, министром обороны, председателем правления благотворительного фонда MiSK Мухаммеда ибн Салмана, главой королевского суда, председателем совета с экологических вопросов и развития государства, главой Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.