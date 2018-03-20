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Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить традиционную одежду

Мухаммад бин Салман, являющийся наследным принцем Саудовской Аравии, заявил, что в государстве женщины могут самостоятельно решать, нужно ли им ходить в традиционной одежде, некоторые детали которой скрывают полностью лицо, а также тело.

Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить традиционную одежду

По словам принца, нормы шариата предусматривают, что женщина одеваться должна достойно, проявляя к окружающим уважение. Тоже самое касается мужчин. При этом уточняется, что этим сводом правил не фиксируется, что женщины государства обязаны носить одежду, полностью скрывающую их лицо и тело.

Тридцатидвухлетний Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд является наследным принцем Саудовской Аравии, сыном короля Салмана, вторым заместителем премьер-министра, министром обороны, председателем правления благотворительного фонда MiSK Мухаммеда ибн Салмана, главой королевского суда, председателем совета с экологических вопросов и развития государства, главой Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
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