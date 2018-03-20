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Пользователи Сети назвали новый наряд Регины Тодоренко безобразным

В Сети пользователи жёстко раскритиковали очередной наряд Регины Тодоренко и даже назвали его безобразным. Некоторые написали в комментариях, что нормально на телеведущей смотрятся только кроссовки.

Пользователи Сети назвали новый наряд Регины Тодоренко безобразным

Регина Тодоренко недавно опубликовала на своей странице в Instagram общий с Марией Иваковой снимок с мероприятия, посвящённого спортивному бренду adidas. На фотографии особенно бросались в глаза кроссовки на ногах обеих знаменитостей, которые, как написали пользователи, оказались единственной хорошо смотрящейся вещью.

Критикующие комментарии фолловеры направили в адрес одежды Регины Тодоренко, которая не угодила подписчикам не только старыми джинсами, но и неподходящего фасона пальто. Пользователи Instagram посоветовали ведущей прекращать свои неудачные эксперименты со стилем, ведь это выглядит просто безобразно, а порой и вовсе кажется, что она нашла вещи у бабушки в шкафу.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:51
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