Анна Калашникова рассказала, что мечтает о втором ребенке

У светской львицы уже есть сын Даниил, которому исполнилось три годика. По такому случаю знаменитая мама закатила праздник в одном из замечательных ресторанов Москвы. Появились слухи, что это торжество обошлось ей в несколько миллионов рублей.Анна рассказала, что на помощь ей приходят родители и брат. Совсем скоро наследника планируют отправить в детский садик, чтобы он быстрей начал осваивать испанский и английский язык, поскольку квартиру Калашникова приобрела в Испании.Сын обожает машинки и футбол, поэтому она раздумывает над тем, на какой вид спорта его отдать. Также Анна рассказала, что Даниил любит играть в автопарк и выстраивает все свои машинки в ряд на всю комнату. А их у мальчика очень много и коллекция без конца пополняется.Калашникова поведала, что хочет, чтобы у сыночка появилась сестричка или братик. Она желает, чтобы мальчик был не один в жизни, чтобы имел поддержку, так же как и она с младшим братом. Еще светская львица хочет большую семью и минимум двое детей, хотя можно и трое.Никакие светские тусовки заменить семью не могут, поэтому Анна много работает, чтобы обеспечить своим детям хорошее будущее.