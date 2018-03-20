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Физики исследовали возможности сверхпроводника на основе железа

На основании проведенных исследований, физиками выяснено, что нагретые больше допустимой температуры сверхпроводники, образуют в себе пьезомагнитную фазу, в которой кристаллам придаются свойства растяжения и трансформации.

В настоящее время ученые не могут объяснить происхождение данного явления. Причем увиденное не поддается даже теоретическому обоснованию. Предоставило информацию по исследованиям специализированное издание Nature Communication.
Физики исследовали возможности сверхпроводника на основе железа


Взаимодействуя, электронные спины и орбитали в сверхпроводниках представляются типичными пестрыми фазовыми диаграммами. Причем на части кристаллов, влияют внешние условия, которым свойственны разные физические свойства. Замечена пьезомагнитная фаза у сверхпроводников, в результате работы физиков из Германии и США. Специалисты отметили, что она может менять свою структуру при воздействии сил механического напряжения.

Такое нетипичное поведение, физики ранее никогда не замечали в материалах, база которых железо. Эксперименты специалистов указали на проявление интересной особенности, пока еще не обоснованной и не понятой. При смешивании арсенида железа и бария, формируется сверхпроводник, при условии замены на калий кристаллической основы последнего компонента. Как альтернатива, подходит применение вместо железа кобальта. Как рассказали ученые, на основании проведенного эксперимента доказывается зависимость сверхпроводимости от способов взаимодействия, а так же упрощается изучение свойств материалов.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:10
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