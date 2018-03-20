Ксения Бородина показала подписчикам свою «Великолепную четверку» без вратаря

Нередко в микроблоге Ксюши Бородиной публикуются фотографии, на которых запечатлена вся ее семья, а очередная публикация знаменитости не стала исключением. Ведущая телестройки запечатлела момент возвращения ее родных с отдыха после нескольких дней проведённых в загородном клубе.На фото Ксюша изображена со своим старшим сыном и дочерью, а также супругом Курбаном Омаровым. Всю свою семью на фото Бордина окрестила «Великолепной четвёркой».Стоит отметить, что большинство пользователей Сети решили, что фотография вышла настолько удачно, что её можно задействовать в качестве афиши к художественному фильму. Кроме того некоторые подписчики Ксении выразили сожаление, что на фото отсутствовала младшая дочь по имени Тея.