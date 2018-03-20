Lotus построит кроссовер на платформе Volvo

По словам топ-менеджера, первый кроссовер Lotus должен управляться и проходить повороты лучше других автомобилей, а если инженеры не смогут этого добиться, то проект будет провален. При разработке нового кроссовера инженеры будут использовать архитектуру SPA, на которой уже построили Volvo XC60 и XC90. Благодаря данной архитектуре масса кроссовера составит менее двух тонн.В моторную гамму автомобиля войдут «турбочетвёрки», а также будет предусмотрена гибридная версия. Компания Lotus также позаимствует у шведского автопроизводителя для новинки оборудование для интерьера и компоненты электрики.Дизайн нового кроссовера Lotus будет создан в течение двух месяцев. Сборку автомобиля планируют осуществлять в Китае или Великобритании.