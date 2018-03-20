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Lotus построит кроссовер на платформе Volvo

Инженеры компании Lotus свой первый кроссовер на платформе Volvo. Об этом накануне сообщил главный исполнительный директор компании Lotus Жан-Марк Жале.

Lotus построит кроссовер на платформе Volvo


По словам топ-менеджера, первый кроссовер Lotus должен управляться и проходить повороты лучше других автомобилей, а если инженеры не смогут этого добиться, то проект будет провален. При разработке нового кроссовера инженеры будут использовать архитектуру SPA, на которой уже построили Volvo XC60 и XC90. Благодаря данной архитектуре масса кроссовера составит менее двух тонн.

В моторную гамму автомобиля войдут «турбочетвёрки», а также будет предусмотрена гибридная версия. Компания Lotus также позаимствует у шведского автопроизводителя для новинки оборудование для интерьера и компоненты электрики.

Дизайн нового кроссовера Lotus будет создан в течение двух месяцев. Сборку автомобиля планируют осуществлять в Китае или Великобритании.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:25
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