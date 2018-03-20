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Американские ученые обнаружили в космосе новые экзопланеты

После того, как NASA решило продлить миссию K2, американские ученые обнаружили в космосе новые экзопланеты. Газовые гиганты получили названия HD 89345b и HD 286123b.

Небесные тела вращаются вокруг яркого светила и были сформированы 7 млрд лет назад. Также специалисты обратили внимание, что их орбитальный период длится 10 суток, так что они могут пополнить перечень космических кандидатов.

Американские ученые обнаружили в космосе новые экзопланеты


Дальнейшее изучение объектов позволит понять, как проходит процесс эволюции. Ученых заинтересовала тема миграции, а также они собираются внимательно рассмотреть вопросы, связанные с повторной инфляцией теплых планет с низкой плотностью.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:50
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