Американские ученые обнаружили в космосе новые экзопланеты

Небесные тела вращаются вокруг яркого светила и были сформированы 7 млрд лет назад. Также специалисты обратили внимание, что их орбитальный период длится 10 суток, так что они могут пополнить перечень космических кандидатов.Дальнейшее изучение объектов позволит понять, как проходит процесс эволюции. Ученых заинтересовала тема миграции, а также они собираются внимательно рассмотреть вопросы, связанные с повторной инфляцией теплых планет с низкой плотностью.