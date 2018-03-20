Роскомнадзор собирается заблокировать Telegram из-за отсутствия кодов для расшифровки сообщений

Сейчас конфликт программиста с российскими властями подошел к завершению, потому что раньше он пытался избавить пользователей мессенджер от этих структур, скрывая их личную жизнь. Однако все его попытки не увенчались успехом, а иск, поданный в суд, даже не рассматривался на слушании.Если Павел Дуров проигнорирует требования ФСБ, сеть будет внесена в список запрещенных аналогов на территории страны. У него есть время, чтобы предоставить важную информацию и избежать негативных последствий.