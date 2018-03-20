АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с визитом в США

В Соединенные Штаты Америки прибыл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман с официальным визитом, который продлится около двух недель.

Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с визитом в США


В течение этого времени высокий гость почтит своим визитом семь американских городов, встретится с высокопоставленными чиновниками, представителями бизнеса и президентом Дональдом Трампом.

Темы встреч принца касаются политических и экономических вопросов. Кроме того, Мухаммед бен Салман затронет и тему дальнейшего развития Саудовской Аравии, имея исключительные двусторонние отношения с Соединенными Штатами, заявил глава МИД королевства Адиль аль-Джубейр.

В международной повестке визита одной из ее главных проблематик станет выяснение общих позиций и обсуждение мер по противодействию влиянию Ирана на страны Ближнего Востока. Будет также уделено внимание и факту присутствия Росси в Сирии.

После посещения США наследный принц планирует отправиться в Великобританию и Египет.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Ревва ходит в спортзал со своей
Lotus построит кроссовер на платформе Volvo
В Государственную Думу внесен законопроект о
Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Самцы североамериканских красных белок убивают
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с
Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила
Эксперты назвали самые худшие фильмы по мотивам
Американские ученые обнаружили в космосе новые
Лена Миро обозвала Ксению Собчак кобылой
«Газпром» будет вынужден с Украиной заключить
Роскомнадзор собирается заблокировать Telegram
KIA продемонстрировала седан KIA Quoris нового
Киевляне выступили против переименования площади
Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara
Анна Хилькевич боится летать на самолетах из-за
Volkswagen отзывает в России 371 фургон Crafter
Андрей Макаревич не будет извиняться за свои
Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до
69-летний Валерий Леонтьев сострил касательно
Компания Hyundai снимает ограничения по гарантии
Meizu M6s с боковым сканером отпечатков пальцев
Ксения Бородина потроллила Ольгу Бузову,
Во всех школах России могут ввести уроки
Антон Гусев назвал женщин глупыми созданиями
Легковые автомобили и автобусы начнут ездить по
Зарождению жизни на экзопланетах Trappist-1
Любовь Аксенова ради работы в течение месяца
Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой
Просмотреть все новости