Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с визитом в США

В течение этого времени высокий гость почтит своим визитом семь американских городов, встретится с высокопоставленными чиновниками, представителями бизнеса и президентом Дональдом Трампом.Темы встреч принца касаются политических и экономических вопросов. Кроме того, Мухаммед бен Салман затронет и тему дальнейшего развития Саудовской Аравии, имея исключительные двусторонние отношения с Соединенными Штатами, заявил глава МИД королевства Адиль аль-Джубейр.В международной повестке визита одной из ее главных проблематик станет выяснение общих позиций и обсуждение мер по противодействию влиянию Ирана на страны Ближнего Востока. Будет также уделено внимание и факту присутствия Росси в Сирии.После посещения США наследный принц планирует отправиться в Великобританию и Египет.