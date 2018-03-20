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Актриса Хлоя Симс показала поклонникам увеличившиеся ягодицы после пластики

Хлоя Симс после сделанной пластики продемонстрировала своим многочисленным поклонникам увеличенные ягодицы. Британская актриса в первый раз появилась на людях после посещения хирурга. Артистка появилась на красной дорожке в белом обтягивающем наряде.

Актриса Хлоя Симс показала поклонникам увеличившиеся ягодицы после пластики

Хлоя Симс выбрала, для выхода на люди, облегающее просвечивающееся белое платье. Данный образ знаменитости подчеркнул изменившуюся её фигуру. Сейчас теледива гордится своими ягодицами, потому что решилась на глютеопластику. Звезда британских телесериалов, в самом деле, увеличила некоторые участки своего тела.

Хлоя Симс поведала, что накачать ягодицы в спортивном зале у неё не получалось, и поэтому артистка воспользовалась помощью специалистов. Последние десять лет известная актриса постоянно что-то меняет в своей внешности. В двадцатитрехлетнем возрасте Хлоя увеличила грудь до пятого размера, а также делала «уколы красоты».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
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