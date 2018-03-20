Зрители уверены, что Саша Черно никогда не откажется от Иосифа Оганесяна

После того, как периметр телестройки «Дом-2» посетила мама Иосифа Оганесяна, зрителям сразу стало понятно, что Саша Черно будет бороться за своё право на молодого человека с кем-угодно, пусть даже и с будущей свекровью. Девушка, по мнению большинства, уже считает участника своей собственностью, которую не готова делить ни с другими участниками, ни с его собственными родителями.По поведению родительницы Иосифа Оганесяна было видно, что пассия сына не устраивает её ни по каким параметра, но Черно твёрдо дала понять, что мнение окружающих её интересует в последнюю очередь, а своё она так просто не отдаст.