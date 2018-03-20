АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Зрители уверены, что Саша Черно никогда не откажется от Иосифа Оганесяна

Зрители нашумевшего телевизионного проекта «Дом-2» уверены, что Саша Черно никогда не откажется от отношений с Иосифом Оганесяном. Также многие считают, что родители участника сами виноваты в том, что отпустили сына на подобного рода шоу.

Зрители уверены, что Саша Черно никогда не откажется от Иосифа Оганесяна

После того, как периметр телестройки «Дом-2» посетила мама Иосифа Оганесяна, зрителям сразу стало понятно, что Саша Черно будет бороться за своё право на молодого человека с кем-угодно, пусть даже и с будущей свекровью. Девушка, по мнению большинства, уже считает участника своей собственностью, которую не готова делить ни с другими участниками, ни с его собственными родителями.

По поведению родительницы Иосифа Оганесяна было видно, что пассия сына не устраивает её ни по каким параметра, но Черно твёрдо дала понять, что мнение окружающих её интересует в последнюю очередь, а своё она так просто не отдаст.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:16
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы,
Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые
Нонна Гришаева в Международный день счастья
Росатом планирует заняться переработкой старых
Максиму Фадееву удалось похудеть на 40 кг
Дмитрием Саблиным была проведена встреча с
Возле Солнца был замечен огромный НЛО со
Кристина Дерябина жалуется, что не может
Дмитрий Талыбов задумался об участии в проекте
Apple планирует выпустить в продажу новую
Пользователи Сети назвали новый наряд Регины
Сбербанк: Количество онлайн-заявок на ипотеку в
Анна Калашникова рассказала, что мечтает о втором
Анастасия Стоцкая решила вернуться к рыжему цвету
Дочь Светланы Лободы намерена повторить успех
Ксения Бородина показала подписчикам свою
У зрителей «Дом-2» после просмотра остаются
Поклонники отправляют Стаса Пьеху на отдых из-за
В Иркутске гастарбайтер из ревности зверски убил
Зрители уверены, что Саша Черно никогда не
Светлане Лободе роды в Лос-Анджелесе обойдутся в
Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом
Максим Фадеев восхищается дочерью легендарного
Американец через Apple Watch во сне вызвал 911
Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить
В Китае будет налажено серийное производство
Алексей Панин поругался с рэпером Тимати в день
Роман Гриценко остался без пары из-за своих
Дроны-курьеры будут приносить почту жителям Москвы
Борис Корчевников заинтриговал подписчиков новым
Просмотреть все новости